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Студентов РФ свозят на псевдовыборы на оккупированные территории Украины — обещают деньги

28 февраля 2024 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Студентов РФ свозят на псевдовыборы на оккупированные территории Украины — обещают деньги
Студенты в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россия призывает своих студентов ехать на временно оккупированную территорию Украины за деньги. Таким образом, Москва пытается создать эффект массовости для более реалистичной картинки проведения так называемых "выборов".

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в среду, 28 февраля.

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"Учитывая предыдущий опыт "референдумов" и "местных выборов", которые были проигнорированы большинством местного населения, то россияне готовятся к более масштабным фальсификациям явки на "выборах", — говорится в сообщении.

Кремль поставил задачу для местных гауляйтеров "нарисовать" явку в 75%, из которых 80% должны якобы проголосовать за диктатора Владимира Путина. Для создания иллюзии такой поддержки в регионы направляются "волонтеры", участвующие в массовках.

"Речь идет о студентах российских вузов, которым обещают выплату стипендий в случае согласия на "командировку" за которую также предусматриваются выплаты", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Скадовске продолжается активная пропагандистская кампания до выборов президента России. Чтобы как можно больше людей проголосовали, так называемые местные власти даже позволили делать это с украинским паспортом.

Также в Бердянске подготовка к так называемым выборам президента России набирает обороты. Россияне активно снимают открытие избирательных участков для своих СМИ, а на самом деле планируют собирать голоса по домам людей.

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