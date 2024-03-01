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З 1 березня у Скадовську стартують вибори президента РФ — мер міста розповів деталі

1 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
З 1 березня у Скадовську стартують вибори президента РФ — мер міста розповів деталі
Тимчасово окупований Скадовськ. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

З 1 по 3 березня у Скадовську проходитиме так зване попереднє голосування за президента Росії. Представники окупаційної влади планують ходити по дворах людей і змушувати віддати голос — усе це супроводжуватиметься зйомкою сюжетів.

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

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Так зване попереднє голосування для важкодоступних місць — серед яких є й Скадовськ — проходитиме з 1 по 3 березня. Мобільні бригади будуть здійснювати подворовий обхід і збирати голоси. 

"Фактично вони цим попереднім голосуванням в багатьох містах, напевно, замінять основне голосування. Бо, я так розумію, що основне голосування буде відбуватися не в усіх населених пунктах", — пояснив міський голова Скадовська.

На Херсонщині розгортають мобільні виборчі дільниці в центрах невеликих сіл. Люди можуть просто підійти і вкинути бюлетень в урну. А за цим всім спостерігають знімальні групи.

"При цьому обовʼязково є знімальна група, яка тут же випитує людей, чому ви голосуєте. Відповідно робляться всі ці сюжети, і все це тиражується. І вже починаючи з кінця минулого тижня це крутять по росТВ, що всі йдуть голосувати, всі підтримують діючого президента", — розповів Олександр Яковлєв.

Нагадаємо, у Новій Каховці в будинки до людей приходять військові з автоматами і наполегливо просять пройти на вибори. 

володимир путін
вибори
Херсонська область
окупація
Росія

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