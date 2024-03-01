Тимчасово окупований Скадовськ. Фото: google.com

З 1 по 3 березня у Скадовську проходитиме так зване попереднє голосування за президента Росії. Представники окупаційної влади планують ходити по дворах людей і змушувати віддати голос — усе це супроводжуватиметься зйомкою сюжетів.

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

Читайте також:

Вибори президента РФ у Скадовську

Так зване попереднє голосування для важкодоступних місць — серед яких є й Скадовськ — проходитиме з 1 по 3 березня. Мобільні бригади будуть здійснювати подворовий обхід і збирати голоси.

"Фактично вони цим попереднім голосуванням в багатьох містах, напевно, замінять основне голосування. Бо, я так розумію, що основне голосування буде відбуватися не в усіх населених пунктах", — пояснив міський голова Скадовська.

На Херсонщині розгортають мобільні виборчі дільниці в центрах невеликих сіл. Люди можуть просто підійти і вкинути бюлетень в урну. А за цим всім спостерігають знімальні групи.

"При цьому обовʼязково є знімальна група, яка тут же випитує людей, чому ви голосуєте. Відповідно робляться всі ці сюжети, і все це тиражується. І вже починаючи з кінця минулого тижня це крутять по росТВ, що всі йдуть голосувати, всі підтримують діючого президента", — розповів Олександр Яковлєв.

Нагадаємо, у Новій Каховці в будинки до людей приходять військові з автоматами і наполегливо просять пройти на вибори.