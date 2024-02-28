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Передвиборче голосування стартувало — у Новій Каховці людей силою змушують йти на вибори

28 лютого 2024 23:05
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Передвиборче голосування стартувало — у Новій Каховці людей силою змушують йти на вибори
Вибори в Росії. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вже розпочали передвиборче голосування за президента Росії. У Новій Каховці до людей приходять додому і наполегливо змушують йти на вибори. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Ще в неділю 25 лютого окупанти оголосили про початок так званого передвиборчого голосування. Люди можуть віддати свій голос за президента РФ вже зараз. 

Однак охочих волевиявитись у Новій Каховці небагато. 

"Люди намагаються щось там закупити і 3-4-5 днів не виходити з дому, бо почалося активне полювання. Зараз це в форматі постукати в двері і запросити наполегливо (з автоматом наперекіс) на виборчу дільницю", — розповів Володимир Коваленко. 

Більшість місцевих не бажають бути втягнутими в вибори росіян і намагаються триматися подалі. Тим часом окупантам необхідно показати залученість місцевих.

"Вони розуміють, що результати по Новій Каховці вони намалюють, але ж треба обовʼязково картинку показати окупаційній владі. Тому заздалегідь і пішли", — повідомив мер міста.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську дозволили приймати участь у виборах навіть за українським паспортом

володимир путін
вибори
окупація
Нова Каховка
Росія

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