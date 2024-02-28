Вибори в Росії. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вже розпочали передвиборче голосування за президента Росії. У Новій Каховці до людей приходять додому і наполегливо змушують йти на вибори.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Ще в неділю 25 лютого окупанти оголосили про початок так званого передвиборчого голосування. Люди можуть віддати свій голос за президента РФ вже зараз.

Однак охочих волевиявитись у Новій Каховці небагато.

"Люди намагаються щось там закупити і 3-4-5 днів не виходити з дому, бо почалося активне полювання. Зараз це в форматі постукати в двері і запросити наполегливо (з автоматом наперекіс) на виборчу дільницю", — розповів Володимир Коваленко.

Більшість місцевих не бажають бути втягнутими в вибори росіян і намагаються триматися подалі. Тим часом окупантам необхідно показати залученість місцевих.

"Вони розуміють, що результати по Новій Каховці вони намалюють, але ж треба обовʼязково картинку показати окупаційній владі. Тому заздалегідь і пішли", — повідомив мер міста.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську дозволили приймати участь у виборах навіть за українським паспортом.