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Предвыборное голосование стартовало — в Новой Каховке людей силой заставляют идти на выборы

28 февраля 2024 23:05
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Предвыборное голосование стартовало — в Новой Каховке людей силой заставляют идти на выборы
Выборы в России. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

На временно оккупированных территориях Украины россияне уже приступили к предвыборному голосованию за президента России. В Новой Каховке к людям приходят домой и настойчиво заставляют идти на выборы.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Еще в воскресенье 25 февраля оккупанты объявили о начале так называемого предвыборного голосования. Люди могут отдать свой голос за президента РФ уже сейчас.

Однако желающих проголосовать в Новой Каховке немного.

"Люди пытаются что-то там закупить и 3-4-5 дней не выходить из дома, потому что началась активная охота. Сейчас это в формате постучаться в дверь и пригласить настойчиво (с автоматом наперекос) на избирательный участок", — рассказал Владимир Коваленко.

Большинство местных не желают быть вовлечены в выборы россиян и пытаются держаться подальше. Тем временем оккупантам необходимо показать вовлеченность местных.

"Они понимают, что результаты по Новой Каховке они нарисуют, но надо обязательно картинку показать оккупационным властям. Поэтому заранее и пошли", — сообщил мэр города.

Напомним, во временно оккупированном Скадовске разрешили принимать участие в выборах даже по украинскому паспорту.

владимир путин
выборы
оккупация
Новая Каховка
Россия

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