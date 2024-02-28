Предвыборное голосование стартовало — в Новой Каховке людей силой заставляют идти на выборы
На временно оккупированных территориях Украины россияне уже приступили к предвыборному голосованию за президента России. В Новой Каховке к людям приходят домой и настойчиво заставляют идти на выборы.
Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.
Выборы президента РФ в Новой Каховке
Еще в воскресенье 25 февраля оккупанты объявили о начале так называемого предвыборного голосования. Люди могут отдать свой голос за президента РФ уже сейчас.
Однако желающих проголосовать в Новой Каховке немного.
"Люди пытаются что-то там закупить и 3-4-5 дней не выходить из дома, потому что началась активная охота. Сейчас это в формате постучаться в дверь и пригласить настойчиво (с автоматом наперекос) на избирательный участок", — рассказал Владимир Коваленко.
Большинство местных не желают быть вовлечены в выборы россиян и пытаются держаться подальше. Тем временем оккупантам необходимо показать вовлеченность местных.
"Они понимают, что результаты по Новой Каховке они нарисуют, но надо обязательно картинку показать оккупационным властям. Поэтому заранее и пошли", — сообщил мэр города.
Напомним, во временно оккупированном Скадовске разрешили принимать участие в выборах даже по украинскому паспорту.
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