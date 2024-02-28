Окупанти розробили для колаборантів план явки на виборах в РФ

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російські окупанти розробили для колаборантів план явки на виборах президента РФ. Всі керівники "навчальних закладів" та інших фейкових структур на тимчасово окупованих територіях мають привести людей на "виборчі дільниці".

Про це повідомляє Центр національного спротиву у вівторок, 27 лютого.

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"На Росії, а також тимчасово окупованих територіях, починається пропагандистське шоу з назвою "вибори президента РФ", мета якого створити колективну відповідальність за злочини кремля.

Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора владіміра путіна, а також "легалізувати" окупацію ТОТ шляхом малювання явки. Для цього всім колаборантам поставили завдання забезпечити норму явки на визначену дільницю від кожного підприємства чи установи", — йдеться в повідомленні.

Так, колаборантів попередили, що завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич на дільницях буде відомо чи було виконано план, та пригрозили наслідками у разі його невиконання.

"Центр національного спротиву закликає саботувати вказівки колаборантів та ігнорувати псевдовибори. Водночас просимо надавати нам інформацію щодо зрадників до Спротив.Бот, анонімність звернень гарантована", — додали у Центрі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську триває активна пропагандистська кампанія до виборів президента Росії. Щоб якомога більше людей проголосували, так звана місцева влада навіть дозволила робити це з українським паспортом.

Також у Бердянську підготовка до так званих виборів президента Росії набирає обертів. Росіяни активно знімають відкриття виборчих дільниць для своїх ЗМІ, а насправді планують збирати голоси здебільшого по будинках людей.