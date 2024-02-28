Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Окупанти розробили для колаборантів план явки на виборах arrow

Окупанти розробили для колаборантів план явки на виборах

28 лютого 2024 04:31
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Окупанти розробили для колаборантів план явки на виборах в РФ
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Російські окупанти розробили для колаборантів план явки на виборах президента РФ. Всі керівники "навчальних закладів" та інших фейкових структур на тимчасово окупованих територіях мають привести людей на "виборчі дільниці".

Про це повідомляє Центр національного спротиву у вівторок, 27 лютого.

Читайте також:

Вибори в РФ — яке завдання колаборантів

"На Росії, а також тимчасово окупованих територіях, починається пропагандистське шоу з назвою "вибори президента РФ", мета якого створити колективну відповідальність за злочини кремля.

Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора владіміра путіна, а також "легалізувати" окупацію ТОТ шляхом малювання явки. Для цього всім колаборантам поставили завдання забезпечити норму явки на визначену дільницю від кожного підприємства чи установи", — йдеться в повідомленні.

Так, колаборантів попередили, що завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич на дільницях буде відомо чи було виконано план, та пригрозили наслідками у разі його невиконання. 

"Центр національного спротиву закликає саботувати вказівки колаборантів та ігнорувати псевдовибори. Водночас просимо надавати нам інформацію щодо зрадників до Спротив.Бот, анонімність звернень гарантована", — додали у Центрі.  

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську триває активна пропагандистська кампанія до виборів президента Росії. Щоб якомога більше людей проголосували, так звана місцева влада навіть дозволила робити це з українським паспортом.

Також у Бердянську підготовка до так званих виборів президента Росії набирає обертів. Росіяни активно знімають відкриття виборчих дільниць для своїх ЗМІ, а насправді планують збирати голоси здебільшого по будинках людей. 

володимир путін
вибори
окупанти
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік