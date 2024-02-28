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Оккупанты разработали для коллаборантов план явки на выборах

28 февраля 2024 04:31
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Оккупанты разработали для коллаборантов план явки на выборах в РФ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские оккупанты разработали для коллаборантов план явки на выборах президента РФ. Все руководители "учебных заведений" и других фейковых структур на временно оккупированных территориях должны привести людей на "избирательные участки".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления во вторник, 27 февраля.

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"На России, а также временно оккупированных территориях начинается пропагандистское шоу с названием "выборы президента РФ", цель которого создать коллективную ответственность за преступления кремля.

То есть подтвердить поддержку со стороны россиян политики своего диктатора Владимира Путина, а также "легализовать" оккупацию ТОТ путем рисования явки. Для этого всем коллаборантам была поставлена задача обеспечить норму явки на определенный участок от каждого предприятия или учреждения", — говорится в сообщении.

Так, коллаборантов предупредили, что благодаря видеонаблюдению с системой распознавания лиц на участках будет известно, был ли выполнен план, и пригрозили последствиями в случае его невыполнения.

"Центр национального сопротивления призывает саботировать указания коллаборантов и игнорировать псевдовыборы. В то же время просим предоставлять нам информацию о предателях Спротив.Бот, анонимность обращений гарантирована", — добавили в Центре.

Напомним, во временно оккупированном Скадовске продолжается активная пропагандистская кампания до выборов президента России. Чтобы как можно больше людей проголосовали, так называемые местные власти даже позволили делать это с украинским паспортом.

Также в Бердянске подготовка к так называемым выборам президента России набирает обороты. Россияне активно снимают открытие избирательных участков для своих СМИ, а на самом деле планируют собирать голоса по домам людей.

владимир путин
выборы
оккупанты
оккупация

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