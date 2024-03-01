С 1 марта в Скадовске стартуют выборы президента РФ — мэр города рассказал детали

Временно оккупированный Скадовск. Фото: google.com

С 1 по 3 марта в Скадовске будет проходить так называемое предварительное голосование за президента России. Представители оккупационных властей планируют ходить по дворам людей и заставлять отдать голос — все это будет сопровождаться съемкой сюжетов.

Об этом Новини.LIVE рассказал городской голова Скадовска Александр Яковлев.

Читайте также:

Выборы президента РФ в Скадовске

Так называемое предварительное голосование для труднодоступных мест, среди которых и Скадовск, будет проходить с 1 по 3 марта. Мобильные бригады будут совершать подворовый обход и собирать голоса.

"Фактически они этим предварительным голосованием во многих городах, наверное, заменят основное голосование. Потому что я так понимаю, что основное голосование будет проходить не во всех населенных пунктах", — пояснил городской голова Скадовска.

В Херсонской области разворачивают мобильные избирательные участки в центрах небольших сел. Люди могут просто подойти и бросить бюллетень в урну. А за этим всем наблюдают съемочные группы.

"При этом обязательно есть съемочная группа, которая тут же выпрашивает у людей, почему вы голосуете. Соответственно, делаются все эти сюжеты, и все это тиражируется. И уже начиная с конца прошлой недели, это крутят по росТВ, что все идут голосовать, все поддерживают действующего президента", — рассказал Александр Яковлев.

Напомним, в Новой Каховке в дома к людям приходят военные с автоматами и настойчиво просят пройти на выборы.