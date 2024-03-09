На оккупированных территориях россияне ищут "нелояльных жителей", которые не пойдут на выборы

Мужчина на выборах. Иллюстративное фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях оккупанты проводят опрос среди граждан, чтобы найти тех, кто не пойдет голосовать на президентских выборах в марте 2024 года. Россияне уже даже создали "список нелояльных жителей".

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в субботу, 9 марта.

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На ВОТ россияне ввели программу "инофрмУИК", согласно которой они обходят жилье украинцев и отмечают "важность посещения участков" во время выборов.

Агитаторы призывают граждан участвовать в выборах и опрашивают жителей ВОТ, планируют ли они голосовать. Россияне ведут соответствующий список таких лиц. Те, кто отказывается идти на выборы, вносятся в список "нелояльных жителей".

"Центр национального сопротивления призывает не предоставлять информацию агитаторам и бойкотировать "выборы", ведь врагу нужна картинка высокой явки для "легализации" оккупации в информационном поле", — подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Украинцы на оккупированных территориях могут сообщить о действиях агитаторов в телеграм-боте "Спротив".

Скриншот поста Центра нацсопротивления

Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке прошло предвыборное голосование за президента России. К людям приходили домой и упорно заставляли идти на выборы.

Добавим, Россия свозит своих студентов на временно оккупированную территорию Украины за деньги. Кремль пытается создать эффект массовости на выборах.