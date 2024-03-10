Предвыборная агитация РФ на оккупированной Луганщине — скольких украинцев "уговорили" голосовать

Мужчина голосует на выборах. Иллюстративное фото: REUTERS

Более 2,6 тысячи российских агитаторов участковых избирательных комиссий так называемой "ЛНР" около 20 суток призывали граждан в Луганской области голосовать за нынешнего президента России Владимира Путина. В результате якобы 92,4% населения согласились голосовать на выборах.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram в воскресенье, 10 марта.

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Агитаторы, чтобы проинформировать как можно большую часть населения, совершали обходы домов украинцев. В местном оккупационном избиркоме заявили о готовности идти на выборы якобы 92,4% населения.

"Уверяют, что работой с гражданами будто бы было охвачено более 94% от общего количества домохозяйств на территории "лнр". Каким-то образом успели. Обоснование для завышения явки подготовили", — указал Лысогор.

По словам главы ОВА, агитаторы добрались со своей предвыборной кампанией даже в населенные пункты области, где невозможно проведение голосования из-за сложной логистики.

"Как и в Северодонецке, в соседнем Рубежном в связи с выборами ужесточились проверки на блокпостах. В частности, во время въезда или выезда. Личные данные людей уточняют по спискам. Мужчины подвергаются более тщательному осмотру, потому что они захватчикам понадобятся сразу после голосования ", — добавил Лысогор.

Скриншот постов Лисогора

Напомним, на ВОТ оккупанты проводят опрос среди граждан, чтобы найти тех, кто не пойдет голосовать на президентских выборах. Агитаторы уже даже создали "список нелояльных жителей".

Добавим, во временно оккупированной Новой Каховке прошло предвыборное голосование за президента России. К людям приходили домой и упорно заставляли идти на выборы.