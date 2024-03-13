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Опозиція в Росії анонсувала теракти під час президентських виборів

13 березня 2024 14:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Опозиція в Росії анонсувала теракти під час президентських виборів
Учасники бойових підрозділів Навального. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Росії відбудуться президентські вибори протягом 15-17 березня. Соратники опозиціонера Олексія Навального, який в лютому помер у колонії, анонсували теракти на виборчих дільницях.

Відповідне відео поширюють в Telegram-каналах у середу, 13 березня.

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Учасники руху заявили, що сьогодні вже побачили результати своєї роботи і мають ще "багато подарунків для зрадників Росії".

"Режим уже знищив багатьох наших борців за демократію — Нємцова та інших. А вибори після вбивства Навального — плювок на все, що вони зробили для Росії", — сказали представники опозиції.

Вони вважають, що вибори без Навального у списках — це не вибори.

Учасники бойових підрозділів наголосили, що усі виборчі комітети Росії — це законна мета для їх діяльності.

Нагадаємо, Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Мешканців областей закликали евакуюватися.

Також ми писали, що бойові дії на території Росії прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.

Офіс президента
теракт
опозиція
володимир путін
вибори
Олексій Навальний

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