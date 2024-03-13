Оппозиция в России анонсировала теракты во время президентских выборов

Участники боевых подразделений Навального. Фото: скриншот с видео

В России пройдут президентские выборы в течение 15-17 марта. Соратники оппозиционера Алексея Навального, умершего в феврале в колонии, анонсировали теракты на избирательных участках.

Соответствующее видео распространяется в Telegram-каналах в среду, 13 марта.

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Участники движения заявили, что сегодня уже увидели результаты своей работы и имеют еще "много подарков для предателей России".

"Режим уже уничтожил многих наших борцов за демократию — Немцова и других. А выборы после убийства Навального — плевок на все, что они сделали для России", — сказали представители оппозиции.

Они считают, что выборы без Навального в списках — это не выборы.

Участники боевых подразделений подчеркнули, что все избирательные комитеты России — это законная цель для их деятельности.

Напомним, Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон анонсировали удары по Белгороду и Курску. Жителей областей призвали эвакуироваться.

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