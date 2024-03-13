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Російські добровольчі формування анонсували удари по Білгороду та Курську — що відомо

13 березня 2024 13:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російські добровольчі формування анонсували удари по Білгороду та Курську — що відомо
Легіон "Свобода Росії". Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон у середу, 13 березня, анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Мешканців областей закликали евакуюватися.

Про це формування повідомили у Telegram.

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Удари по Бєлгороду та Курську

Учасники російських добровольчих формувань звернулися до мешканців міст Бєлгород та Курськ. 

"Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися!", — йдеться у заяві.

Тому бійці змушені відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені в цих містах. Вони закликали всіх мешканців покинути населені пункти, аби уникнути жертв серед цивільного населення.

"Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя і почати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", — додали там.

Нагадаємо, вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області. 

Також бійці російського добровольчого корпусу зайшли на територію Брянської області. Представники руху показали кадри з місця подій.

Бойові дії на території Росії прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.

Згодом бійці легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Курської області та взяли під контроль населений пункт Тьоткіно.

російські війська
росіяни
війна в Україні
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"

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