Российские добровольческие формирования анонсировали удары по Белгороду и Курску — что известно

Легион "Свобода России". Фото: скриншот с видео

Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон в среду, 13 марта, анонсировали удары по Белгороду и Курску. Жителей областей призвали эвакуироваться.

Об этом формирования сообщили в Telegram.

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Удары по Белгороду и Курску

Участники российских добровольческих формирований обратились к жителям городов Белгорода и Курска.

"Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Каждый день десятки простых невинных людей погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться!", – говорится в заявлении.

Поэтому бойцы вынуждены открыть огонь по военным позициям, размещенным в этих городах. Они призвали всех жителей покинуть населенные пункты во избежание жертв среди гражданского населения.

"Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины", — добавили там.

Напомним, утром 12 марта российские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Также бойцы российского добровольческого корпуса зашли на территорию Брянской области. Представители движения показали кадры с места происшествия.

Боевые действия на территории России прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Затем бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино.