Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Российские добровольческие формирования анонсировали удары по Белгороду и Курску — что известно arrow

Российские добровольческие формирования анонсировали удары по Белгороду и Курску — что известно

13 марта 2024 13:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российские добровольческие формирования анонсировали удары по Белгороду и Курску — что известно
Легион "Свобода России". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон в среду, 13 марта, анонсировали удары по Белгороду и Курску. Жителей областей призвали эвакуироваться.

Об этом формирования сообщили в Telegram.

Читайте также:

Удары по Белгороду и Курску

Участники российских добровольческих формирований обратились к жителям городов Белгорода и Курска.

"Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Каждый день десятки простых невинных людей погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться!", – говорится в заявлении.

Поэтому бойцы вынуждены открыть огонь по военным позициям, размещенным в этих городах. Они призвали всех жителей покинуть населенные пункты во избежание жертв среди гражданского населения.

"Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины", — добавили там.

Напомним, утром 12 марта российские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Также бойцы российского добровольческого корпуса зашли на территорию Брянской области. Представители движения показали кадры с места происшествия.

Боевые действия на территории России прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Затем бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино.

российские войска
россияне
война в Украине
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса