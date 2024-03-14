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У Білому домі відреагували на погрози Путіна використати ядерну зброю

14 березня 2024 10:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Білому домі відреагували на погрози Путіна використати ядерну зброю
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: REUTERS/Tom Brenner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Білому домі відреагували на погрози російського диктатора Володимира Путіна використати ядерну зброю. Там наголосили, що проінформували президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо цього питання.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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"Президент, звичайно, в курсі", — зазначила Жан-П'єр.

За її словами, Путін вчергове повторив ядерну доктрину Росії. Вона назвала риторику диктатора РФ "безвідповідальною".

"Тим не менш, ядерна риторика Росії була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього цього конфлікту. Це Росія жорстоко вторглася в Україну без провокації та виправдання. І ми продовжимо підтримувати Україну, оскільки вони захищають свій народ та свою суверенну територію від російської агресії", — заявила речниця Білого дому.

Нагадаємо, Путін знову заявив про готовність застосувати ядерну зброю. За його словами, Москва готова з військово-технічного погляду.

Також наприкінці 2022 року Сполучені Штати Америки активно готувалися до можливого ядерного удару РФ по Україні. Оцінка ризику базувалася не тільки на одному факторі, а й на комплексному аналізі, включаючи нові розвідувальні дані.

Джо Байден
росія
США
володимир путін
ядерна зброя
Білий дім

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