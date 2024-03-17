Макрон запевнив, що дійде згоди з Шольцом щодо українських ініціатив зі зброєю

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що досягне домовленостей з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо українських ініціатив. За словами французького лідера, роль ФРН у цій коаліції щодо зброї дальнього ураження дуже важлива.

Про це Емманюель Макрон сказав в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" в суботу, 16 березня.

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Французький президент зазначив, що під час зустрічі лідерів близько 20 країн Європи 26 лютого Німеччина взяла на себе "дуже великі зобов'язання" щодо виробництва зброї та обслуговування військової техніки.

"Дуже важлива роль Німеччини у новій коаліції щодо далекобійної зброї. Усі ми може можемо робити більше і впливати один на одного", — сказав Макрон.

Які ще важливі заяви зробив Макрон під час інтерв'ю

Нагадаємо, що Макрон наголосив на готовності Франції до ймовірної агресії з боку Росії в будь-якому вигляді. Однак в разі чергової ескалації Франція відреагує задля безпеки України та Європи.

Також ми писали, що Макрон висловив намір приїхати в Україну з конкретними пропозиціями й рішеннями. Він впевнений, що нашій державі зможуть виділити додаткові фінанси.

Додамо, що Макрон пояснив свою позицію щодо військ країн Заходу в Україні. Він наголосив, що переслідує дві мети — щоб Росія не перемогла й мир повернувся в Європу, а для цього не можна йти шляхом ескалації.