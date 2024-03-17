Макрон заявив, що Франція відреагує в разі ескалації з боку РФ

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна готова до ймовірної агресії з боку Росії в будь-якому вигляді. Однак в разі чергової ескалації Франція відреагує задля безпеки України та Європи.

Про це Емманюель Макрон повідомив в ексклюзивному інтерв'ю українським журналістам для телемарафону "Єдині новини" в суботу, 16 березня.

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Так, Макрон підкреслив готовність Франції зустріти в будь-якому вигляді російську агресію. І попри те, що країна пропагує мир, очевидно, що "кремлівський режим злетів з колес".

"Ми повинні бути колективно відповідальними. Ми готові до будь-якого виклику, і якщо буде черговий виток ескалації з боку Росії, ми будемо готові відреагувати задля безпеки України і європейців. Але ніколи Франція не буде ініціатором жодної агресії", — наголосив французький лідер.

Про що ще Макрон розповів в інтерв'ю

Нагадаємо, Макрон заявив, що приїде в Україну з конкретними пропозиціями й рішеннями. Він впевнений, що нашій державі зможуть виділити додаткові фінанси.

Також ми писали, що за словами Макрона, він відповість на телефонний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна. Таким чином президент Франції сподівається, що це може посприяти встановленню справедливого миру.

Додамо, що Макрон пояснив свою позицію щодо військ країн Заходу в Україні.