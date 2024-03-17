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Макрон заявил, что Франция отреагирует в случае эскалации со стороны РФ

17 марта 2024 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Макрон заявил, что Франция отреагирует в случае эскалации со стороны РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к вероятной агрессии со стороны России в любом виде. Однако в случае очередной эскалации Франция отреагирует для безопасности Украины и Европы.

Об этом Эммануэль Макрон сообщил в эксклюзивном интервью украинским журналистам для телемарафона "Единые новости" в субботу, 16 марта.

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Так, Макрон подчеркнул готовность Франции встретить в любом виде российскую агрессию. И, несмотря на то, что страна пропагандирует мир, очевидно, что "кремлевский режим взлетел с колес".

"Мы должны быть коллективно ответственными. Мы готовы к любому вызову, и если будет очередной виток эскалации со стороны России, мы будем готовы отреагировать для безопасности Украины и европейцев. Но никогда Франция не будет инициатором никакой агрессии", — подчеркнул французский лидер.

О чем еще Макрон рассказал в интервью

Напомним, Макрон заявил, что приедет в Украину с конкретными предложениями и решениями. Он уверен, что нашему государству могут выделить дополнительные финансы.

Также мы писали, что, по словам Макрона, он ответит на телефонный звонок российского диктатора Владимира Путина. Таким образом, президент Франции надеется, что это может поспособствовать установлению справедливого мира.

Добавим, что Макрон объяснил свою позицию по отношению к войскам стран Запада в Украине.

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