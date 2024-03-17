Макрон зізнався, із чим приїде в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що приїде в Україну з конкретними пропозиціями й рішеннями. Він висловив впевненість, що нашій державі зможуть виділити додаткові фінанси.

Про це Емманюель Макрон розповів в інтерв'ю українським журналістам для телемарафону "Єдині новини" в суботу, 16 березня.

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"В мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України. Саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським. Я поїду у Берлін, переговорю з канцлером Шольцом і прем’єр-міністром Польщі. Я певен, що ми зможемо виділити додаткові фінанси", — зазначив французький президент.

Макрон наголосив, коли він "фізично приїде" в Україну, то це означатиме конкретні пропозиції і рішення.

Інтерв'ю Макрона для українських журналістів

Нагадаємо, що Макрон має намір запропонувати Росії припинити бойові дії в Україні під час Олімпійських ігор, що відбудуться в Парижі в липні-серпні цьогоріч.

Крім того, Макрон заявив, що відповість на телефонний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна. Французький лідер переконаний, що це може посприяти встановленню справедливого миру.

Додамо, що Макрон прокоментував свою позицію щодо військ країн Заходу в Україні. Так, він все ж таки прагне уникнути ескалації, однак не має ілюзій щодо сутності кремлівського режиму.