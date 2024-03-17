Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Макрон признался, с чем приедет в Украину arrow

Макрон признался, с чем приедет в Украину

17 марта 2024 03:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Макрон признался, с чем приедет в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Украину с конкретными предложениями и решениями. Он выразил уверенность, что нашему государству смогут выделить дополнительные финансы.

Об этом Эммануэль Макрон рассказал в интервью украинским журналистам для телемарафона "Единые новости" в субботу, 16 марта.

Читайте также:

Макрон о поездке в Украину

"У меня есть правило, чтобы мой визит был полезнее для Украины. Именно так мы всегда договаривались и поступали с президентом Зеленским. Я поеду в Берлин, переговорю с канцлером Шольцом и премьер-министром Польши. Я уверен, что мы сможем выделить дополнительные финансы", — отметил французский президент.

Макрон подчеркнул, когда он "физически приедет" в Украину, это будет означать конкретные предложения и решения.

Интервью Макрона для украинских журналистов

Напомним, что Макрон намерен предложить России прекратить боевые действия в Украине во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в июле-августе этого года.

Кроме того, Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок российского диктатора Владимира Путина. Французский лидер убежден, что это может поспособствовать установлению справедливого мира.

Добавим, что Макрон прокомментировал свою позицию по отношению к войскам стран Запада в Украине. Так, он все же стремится избежать эскалации, однако не питает иллюзий относительно сущности кремлевского режима.

Владимир Зеленский
Франция
поездки
журналисты
Эммануэль Макрон
путешествие
СМИ
Украина
Олаф Шольц
интервью
война в Украине
Дональд Туск

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство