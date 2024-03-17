Макрон признался, с чем приедет в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Украину с конкретными предложениями и решениями. Он выразил уверенность, что нашему государству смогут выделить дополнительные финансы.

Об этом Эммануэль Макрон рассказал в интервью украинским журналистам для телемарафона "Единые новости" в субботу, 16 марта.

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Макрон о поездке в Украину

"У меня есть правило, чтобы мой визит был полезнее для Украины. Именно так мы всегда договаривались и поступали с президентом Зеленским. Я поеду в Берлин, переговорю с канцлером Шольцом и премьер-министром Польши. Я уверен, что мы сможем выделить дополнительные финансы", — отметил французский президент.

Макрон подчеркнул, когда он "физически приедет" в Украину, это будет означать конкретные предложения и решения.

Интервью Макрона для украинских журналистов

Напомним, что Макрон намерен предложить России прекратить боевые действия в Украине во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в июле-августе этого года.

Кроме того, Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок российского диктатора Владимира Путина. Французский лидер убежден, что это может поспособствовать установлению справедливого мира.

Добавим, что Макрон прокомментировал свою позицию по отношению к войскам стран Запада в Украине. Так, он все же стремится избежать эскалации, однако не питает иллюзий относительно сущности кремлевского режима.