Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Макрон запропонує Росії припинити бойові дії на час Олімпіади-2024 arrow

Макрон запропонує Росії припинити бойові дії на час Олімпіади-2024

16 березня 2024 23:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Макрон запропонує Росії припинити бойові дії на час Олімпіади-2024
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Франції Емманюель Макрон має намір запропонувати Росії припинити бойові дії в Україні під час літніх Олімпійських ігор, що відбудуться в Парижі.

Про це Емманюель Макрон розповів в інтерв'ю українським журналістам для телемарафону "Єдині новини" в суботу, 16 березня.

Читайте також:

Макрон про війну в Україні під час Олімпіади

Таким чином французький президент відповів на заяву ведучої Наталії Мосейчук "вимагати, щоб Росія припинила вогонь під час Олімпійських ігор".

"Так, ми це попросимо", — зазначив Макрон.

Оскільки Росія ігнорує постійні заклики міжнародних лідерів, організацій та спільнот щодо дотримання міжнародного права та Уставу ООН, то є ймовірність, що на прохання французького лідера країна-агресорка ніяк не відреагує.

Як відомо, літня Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. На цих іграх виступатимуть російські та білоруські спортсмени, але у ролі "нейтральних", оскільки РФ була офіційно позбавлена права брати участь у міжнародних змаганнях.

Що ще сказав Макрон в інтерв'ю

Нагадаємо, Макрон зізнався, що відповість на телефонний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна, оскільки це, на його думку, може посприяти встановленню справедливого миру.

Також ми писали, що Макрон пояснив свою позицію щодо військ країн Заходу в Україні. Так, він все ж таки прагне уникнути ескалації, однак не має ілюзій щодо сутності кремлівського режиму.

Франція
журналісти
спорт
Емманюель Макрон
ЗМІ
Україна
Олімпійські ігри
Париж
Олімпіада-2024
інтерв'ю
війна в Україні
війна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися