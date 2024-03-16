Макрон запропонує Росії припинити бойові дії на час Олімпіади-2024

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот

Президент Франції Емманюель Макрон має намір запропонувати Росії припинити бойові дії в Україні під час літніх Олімпійських ігор, що відбудуться в Парижі.

Про це Емманюель Макрон розповів в інтерв'ю українським журналістам для телемарафону "Єдині новини" в суботу, 16 березня.

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Таким чином французький президент відповів на заяву ведучої Наталії Мосейчук "вимагати, щоб Росія припинила вогонь під час Олімпійських ігор".

"Так, ми це попросимо", — зазначив Макрон.

Оскільки Росія ігнорує постійні заклики міжнародних лідерів, організацій та спільнот щодо дотримання міжнародного права та Уставу ООН, то є ймовірність, що на прохання французького лідера країна-агресорка ніяк не відреагує.

Як відомо, літня Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. На цих іграх виступатимуть російські та білоруські спортсмени, але у ролі "нейтральних", оскільки РФ була офіційно позбавлена права брати участь у міжнародних змаганнях.

Що ще сказав Макрон в інтерв'ю

Нагадаємо, Макрон зізнався, що відповість на телефонний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна, оскільки це, на його думку, може посприяти встановленню справедливого миру.

Також ми писали, що Макрон пояснив свою позицію щодо військ країн Заходу в Україні. Так, він все ж таки прагне уникнути ескалації, однак не має ілюзій щодо сутності кремлівського режиму.