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Макрон предложит России прекратить боевые действия на время Олимпиады-2024

16 марта 2024 23:40
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Инна Буряк
редактор
Макрон предложит России прекратить боевые действия на время Олимпиады-2024
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить России прекратить боевые действия в Украине во время летних Олимпийских игр, которые должны состояться в Париже.

Об этом Эммануэль Макрон рассказал в интервью украинским журналистам для телемарафона "Единые новости" в субботу, 16 марта.

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Таким образом, французский президент ответил на заявление ведущей Натальи Мосейчук "требовать, чтобы Россия прекратила огонь во время Олимпийских игр".

"Да, мы это попросим", — отметил Макрон.

Поскольку Россия игнорирует постоянные призывы международных лидеров, организаций и сообществ по соблюдению международного права и Устава ООН, то есть вероятность, что на просьбу французского лидера страна-агрессорка никак не отреагирует.

Как известно, летняя Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. В этих играх будут выступать российские и белорусские спортсмены, но в роли "нейтральных", поскольку РФ была официально лишена права участвовать в международных соревнованиях.

Что еще сказал Макрон в интервью

Напомним, Макрон признался, что ответит на телефонный звонок российского диктатора Владимира Путина, поскольку это, по его мнению, может поспособствовать установлению справедливого мира.

Также мы писали, что Макрон объяснил свою позицию по отношению к войскам стран Запада в Украине. Так, он все же стремится избежать эскалации, однако не питает иллюзий относительно сущности кремлевского режима.

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