Більше зброї для України — про що під час зустрічі домовились Шольц, Макрон і Туск
Франція, Польща та Німеччина не відправлятимуть в Україну армійські контингенти для ескалації конфлікту. Натомість Україна отримуватиме посилену військову та фінансову допомогу.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Що вирішили політики
Як додав німецький канцлер на спільній пресконференції після зустрічі в рамках "Веймарського трикутника", доходи від заморожених російських активів підуть на закупівлю зброї для України.
При цьому він підкреслив, що союзники Києва не перебувають у стані війни з Росією, а також зауважив, що дружні Україні держави будуть нарощувати виробництво зброї в Україні.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися в Берліні для проведення тристоронніх переговорів у форматі "Веймарського трикутника".
Зустрічі передувала заява французького президента про те, що до України буде введено армію Франції, оскільки, за його словами, всі наміри вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним "виявилися марними."
Водночас він додав, що Франція не буде атакувати російську територію, якщо французькі війська врешті-решт ступлять на українську землю.
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