Більше зброї для України — про що під час зустрічі домовились Шольц, Макрон і Туск

Олаф Шольц, Дональд Туск та Емманюель Макрон. Фото: tagesschau

Франція, Польща та Німеччина не відправлятимуть в Україну армійські контингенти для ескалації конфлікту. Натомість Україна отримуватиме посилену військову та фінансову допомогу.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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Як додав німецький канцлер на спільній пресконференції після зустрічі в рамках "Веймарського трикутника", доходи від заморожених російських активів підуть на закупівлю зброї для України.

При цьому він підкреслив, що союзники Києва не перебувають у стані війни з Росією, а також зауважив, що дружні Україні держави будуть нарощувати виробництво зброї в Україні.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися в Берліні для проведення тристоронніх переговорів у форматі "Веймарського трикутника".

Зустрічі передувала заява французького президента про те, що до України буде введено армію Франції, оскільки, за його словами, всі наміри вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним "виявилися марними."

Водночас він додав, що Франція не буде атакувати російську територію, якщо французькі війська врешті-решт ступлять на українську землю.