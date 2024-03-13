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Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб знизити напругу навколо України — ЗМІ

13 березня 2024 14:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб знизити напругу навколо України — ЗМІ
Еммануель Макрон та Олаф Шольц. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент Франції Еммануель Макрон вирушить у п'ятницю до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем з метою зниження напруги, яка останніми тижнями збільшилася через події в Україні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приєднається до лідерів Франції та Німеччини пізніше цього дня.

Про це повідомили POLITICO, посилаючись на високопоставлені німецьких та французьких чиновників.

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Зустріч у Берліні 

Це стане першою зустріччю у форматі "Веймарського трикутника" — діалогу між Францією, Німеччиною та Польщею — після повернення Туска на посаду прем'єр-міністра у грудні.

Зустріч має виявитися демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності між Францією та Німеччиною з приводу України вилилися в відкритий конфлікт.

Напруженість почалася наприкінці лютого, коли Макрон відмовився виключити можливість відправлення західних військ в Україну, заявивши, що зробить все можливе, "щоб Росія не виграла цю війну". Шольц був обережніший у своїх висловлюваннях, виключивши наземні війська з країн Європи.

Відповідь Макрона була безпосередньою і рішучою. У своєму виступі в Празі він заявив: "Європа зіткнулася з моментом, коли необхідно не боятися". Ці слова викликали реакцію від міністра оборони Німеччини, який назвав їх чимось, що не допомагає вирішити проблеми.

Німецькі чиновники скаржаться, що, папри рішучий тон Макрона, Франція не надає військову підтримку в тому обсязі, як Німеччина. За даними Кільського інституту, французька військова допомога Україні виявляється значно меншою порівняно з німецькою.

Наразі очікується, що зустріч у Берліні буде мати характер дискусії, а не оголошень чи конкретних рішень. Мета полягає в тому, щоб відправити новий сигнал єдності після важких тижнів напруженої риторики.

Нагадаємо, що французькі депутати підтримали стратегію Макрона щодо України. 

Також до цього ми писали про те, що Україна та Франція підписали угоду про надання нашій країні гарантій безпеки. Перед цим таку угоду було підписано з Німеччиною.

Польща
Франція
Німеччина
Емманюель Макрон
Україна
Олаф Шольц
Дональд Туск

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