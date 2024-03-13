Шольц, Макрон и Туск встретятся, чтобы снизить напряжение вокруг Украины.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в пятницу в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем с целью снижения напряжения, которое в последние недели увеличилось из-за событий в Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск присоединится к лидерам Франции и Германии позже в этот день.

Об этом сообщили POLITICO, ссылаясь на высокопоставленных немецких и французских чиновников.

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Встреча в Берлине

Это станет первой встречей в формате "Веймарского треугольника" — диалога между Францией, Германией и Польшей — по возвращении Туска на должность премьер-министра в декабре.

Встреча должна оказаться демонстрацией единства после напряженного периода, когда разногласия между Францией и Германией по поводу Украины вылились в открытый конфликт.

Напряженность началась в конце февраля, когда Макрон отказался исключить возможность отправки западных войск в Украину, заявив, что сделает все возможное, чтобы Россия не выиграла эту войну. Шольц был более осторожным в своих высказываниях, исключив наземные войска из стран Европы.

Ответ Макрона был непосредственным и решительным. В своем выступлении в Праге он заявил: "Европа столкнулась с моментом, когда необходимо не бояться". Эти слова вызвали реакцию от министра обороны Германии, который назвал их как нечто, не помогающее решить проблемы.

Немецкие чиновники жалуются, что, несмотря на решительный тон Макрона, Франция не оказывает военной поддержки в том объеме, как Германия. По данным Кильского института, французская военная помощь Украине оказывается значительно меньшей по сравнению с немецкой.

Ожидается, что встреча в Берлине будет носить характер дискуссии, а не объявлений или конкретных решений. Цель состоит в том, чтобы отправить новый сигнал единству после трудных недель напряженной риторики.

Напомним, что французские депутаты поддержали стратегию Макрона в отношении Украины.

Также до этого мы писали о том, что Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. Перед этим такое соглашение было подписано с Германией.