Больше оружия для Украины — о чем во время встречи договорились Шольц, Макрон и Туск
Франция, Польша и Германия не будут отправлять в Украину армейские контингенты для эскалации конфликта. Украина будет получать усиленную военную и финансовую помощь.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Что решили политики
Как добавил немецкий канцлер на совместной пресс-конференции после встречи в рамках "Веймарского треугольника", доходы от замороженных российских активов пойдут на закупку оружия для Украины.
При этом он подчеркнул, что союзники Киева не находятся в состоянии войны с Россией, а также отметил, что дружеские Украины государства будут наращивать производство оружия в Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в Берлине для проведения трехсторонних переговоров в формате "Веймарского треугольника".
Встречи предшествовало заявление французского президента о том, что в Украину будет введена армия Франции, поскольку, по его словам, все намерения вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным "оказались тщетными".
В то же время он добавил, что Франция не будет атаковать российскую территорию, если французские войска в конце концов ступят на украинскую землю.
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