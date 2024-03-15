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Больше оружия для Украины — о чем во время встречи договорились Шольц, Макрон и Туск

15 марта 2024 18:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Больше оружия для Украины — о чем во время встречи договорились Шольц, Макрон и Туск
Олаф Шольц, Дональд Туск и Эмманюэль Макрон. Фото: tagesschau
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Франция, Польша и Германия не будут отправлять в Украину армейские контингенты для эскалации конфликта. Украина будет получать усиленную военную и финансовую помощь.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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Как добавил немецкий канцлер на совместной пресс-конференции после встречи в рамках "Веймарского треугольника", доходы от замороженных российских активов пойдут на закупку оружия для Украины.

При этом он подчеркнул, что союзники Киева не находятся в состоянии войны с Россией, а также отметил, что дружеские Украины государства будут наращивать производство оружия в Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в Берлине для проведения трехсторонних переговоров в формате "Веймарского треугольника".

Встречи предшествовало заявление французского президента о том, что в Украину будет введена армия Франции, поскольку, по его словам, все намерения вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным "оказались тщетными".

В то же время он добавил, что Франция не будет атаковать российскую территорию, если французские войска в конце концов ступят на украинскую землю.

Польша
Франция
Германия
финансовая помощь
военная помощь
Украина

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