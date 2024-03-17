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Макрон заверил, что придет к соглашению с Шольцем по поводу украинских инициатив с оружием

17 марта 2024 06:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Макрон заверил, что придет к соглашению с Шольцем по поводу украинских инициатив с оружием
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достигнет договоренностей с канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу украинских инициатив. По словам французского лидера, роль ФРГ в этой коалиции на счет оружия дальнего поражения очень важна.

Об этом Эммануэль Макрон сказал в интервью для телемарафона "Єдині новини" в субботу, 16 марта.

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Макрон о роли Германии в вооруженной кампании

Французский президент отметил, что во время встречи лидеров около 20 стран Европы 26 февраля Германия взяла на себя "очень большие обязательства" по производству оружия и обслуживанию военной техники.

"Очень важна роль Германии в новой коалиции по дальнобойному оружию. Все мы можем делать больше и влиять друг на друга", — сказал Макрон.

Какие еще важные заявления сделал Макрон во время интервью

Напомним, что Макрон отметил готовность Франции к вероятной агрессии со стороны России в любом виде. Однако в случае очередной эскалации Франция отреагирует для безопасности Украины и Европы.

Также мы писали, что Макрон выразил намерение приехать в Украину с конкретными предложениями и решениями. Он уверен, что нашему государству могут выделить дополнительные финансы.

Добавим, что Макрон объяснил свою позицию по отношению к войскам стран Запада в Украине. Он подчеркнул, что преследует две цели — чтобы Россия не победила и чтобы мир вернулся в Европу, а для этого нельзя идти по пути эскалации.

Франция
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Эммануэль Макрон
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Олаф Шольц
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