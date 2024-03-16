Керівна партія Німеччини підтримала постачання ракет Taurus Україні

Ракета Taurus. Ілюстративне фото: MBDA Deutchland

У Європейському парламенті пройшло голосування щодо резолюції про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС". Більша частина представників керівної коаліції Німеччини підтримала надання Україні ракет Taurus.

Про це повідомляє Bild.

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Надання ракет Taurus Україні

На засідання Європарламенту у Страсбурзі політики від партій СДПН, ВДП і "Зелені" проголосували за резолюцію щодо постачання Taurus Україні. Голосування відбулося на тлі рішення Бундестагу, який не підтримав надання ракет Києву.

У резолюції зазначається, що "країна особливо потребує високорозвинених систем ППО, крилатих ракет великої дальності, таких як Taurus, систем Storm Shadow і Scalp, сучасних бойових літаків, різних видів артилерії і боєприпасів, а також дронів".

"Голосування в Страсбурзі показує, наскільки ізольований уряд світлофора в Берліні зі своєю лінією. Попри те, що ми, ХДС/ХСС, вітаємо голосування депутатів ЄС від СДПН, "Зелених" і ВДП, представлення протилежних позицій у Брюсселі та Берліні є обманом виборців", — вказав голова ХДС/ХСС у Європарламенті Даніель Каспарі.

За резолюцію проголосували 451 депутат, проти — 46, утримались — 49.

Нагадаємо, Німецька компанія MBDA Deutschland, яка виробляє далекобійні крилаті ракети TAURUS, заявила про готовність провести навчання для ЗСУ, на яких вони зрозуміють всі правила використання цього типу зброї.

Додамо, Новини.LIVE писали про користь далекобійних ракет TAURUS для України та що вони собою являють.

Також ми писали, що у МЗС Великої Британії заявили, що країна готова скористатися "кільцевим обміном" для того, щоб надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. На заміну Велика Британія хоче отримати від Німеччини ракети TAURUS.