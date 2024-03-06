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Виробник далекобійних ракет TAURUS заявив про готовність провести навчання для ЗСУ

6 березня 2024 21:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Виробник далекобійних ракет TAURUS заявив про готовність провести навчання для ЗСУ
Чоловіки везуть ракету TAURUS. Ілюстративне фото: MBDA Deutchland
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Німецька компанія MBDA Deutschland, яка виробляє далекобійні крилаті ракети TAURUS, зробила важливу заяву щодо навчань для українських військових. Її представники готові провести навчання для Збройних сил України, на яких воїни зрозуміють, як правильно поводитися з цим видом озброєння.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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У компанії підкреслили, що українські військові зможуть набути технічні навички, щоб у майбутньому вони змогли самостійно використовувати TAURUS.

"Ми можемо навчати клієнтів із країн, які використовують ракети TAURUS, техніці поводження з цією системою. Так що наш клієнт, у цьому випадку Україна, володітиме всіма технічними навичками, щоб самостійно використовувати ракету TAURUS та керувати нею", — заявив голова MBDA Deutschland Томас Готтшильд.

За його словами будь-які угоди про закупівлю, надання та транспортування ракет лежать на плечах політиків.

"Продаж (ракет TAURUS. — Ред.) країнам та рамкові умови для передачі країнам — це, зрештою, політичне рішення", — додав Готтшильд.

Прем'єр Баварії закликав надати TAURUS Україні

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер закликав уряд Німеччини відправити Україні крилаті ракети. При цьому посадовець наголосив, що надання TAURUS є "моральним питанням і до того ж відповідає інтересам Німеччини".

"Ця зброя має бути використана", — заявив Зедер.

Зедер наголосив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, має припинити перешкоджати постанню ракет Києву і тоді Бундестаг ухвалить необхідне та важливе для України рішення.

"Так що не можна аргументувати, що ми (у випадку передачі ракет TAURUS Україні. — Ред.) станемо стороною, що воює", — додав прем'єр.

Нагадаємо, Шольц заявив, що не ухвалює рішення щодо відправки Україні крилатих ракет Taurus, бо їх можуть використати для ударів по Москві. За його словами, кожна поставка зброї повинна бути ґрунтовно обдумана.

Додамо, Новини.LIVE писали про користь далекобійних ракет TAURUS для України та що вони собою являють.

Німеччина
війна
зброя
військові навчання
військова допомога
Україна
ракети

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