Производитель дальнобойных ракет TAURUS заявил о готовности провести обучение для ВСУ

Мужчины везут ракету TAURUS. Иллюстративное фото: MBDA Deutchland

Немецкая компания MBDA Deutschland, производящая дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, сделала важное заявление об учениях для украинских военных. Ее представители готовы провести учения для Вооруженных сил Украины, на которых воины поймут, как правильно обращаться с этим видом вооружения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В компании подчеркнули, что украинские военные смогут приобрести технические навыки, чтобы в будущем они смогли самостоятельно использовать TAURUS.

"Мы можем обучать клиентов из стран, использующих ракеты TAURUS, технике обращения с этой системой. Так что наш клиент, в этом случае Украина, будет обладать всеми техническими навыками, чтобы самостоятельно использовать ракету TAURUS и управлять ею", — заявил глава MBDA Deutschland Томас Готтшильд.

По его словам, любые соглашения о закупке, предоставлении и транспортировке ракет лежат на плечах политиков.

"Продажа (ракет TAURUS. — Ред.) странам и рамочные условия для передачи странам — это, в конечном счете, политическое решение", — добавил Готтшильд.

Премьер Баварии призвал предоставить TAURUS Украине

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал правительство Германии отправить Украине крылатые ракеты. При этом чиновник подчеркнул, что предоставление TAURUS является "нравственным вопросом и к тому же отвечает интересам Германии".

"Это оружие должно быть использовано", — заявил Зедер.

Зедер подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц должен прекратить препятствовать предоставлению ракет Киеву и тогда Бундестаг примет необходимое и важное для Украины решение.

"Так что нельзя аргументировать, что мы (в случае передачи ракет TAURUS Украине. — Ред.) станем воюющей стороной", — добавил премьер.

Напомним, Шольц заявил, что не принимает решения об отправке Украине крылатых ракет Taurus, потому что их могут использовать для ударов по Москве. По его словам, каждая поставка оружия должна быть тщательно обдумана.

Добавим, Новини.LIVE писали о пользе дальнобойных ракет TAURUS для Украины и что они собой представляют.