Шольц пояснив, чому не дає ракети Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не ухвалює рішення щодо відправки Україні крилатих ракет Taurus, бо їх можуть використати для ударів по Москві. За його словами, кожна поставка зброї повинна бути ґрунтовно обдумана.

Про це повідомляє Tagesschau у четвер, 29 лютого.

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Чому Україні не передають Taurus

"Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів (Taurus. — Ред.) — зброя, яка при неправильному застосуванні може вразити конкретну ціль десь у Москві", — зазначив Шольц.

За його словами, Франція та Велика Британія, які доставили Україні далекобійні ракети, "подбали про те, аби знати, що і де приземляється". Однак у випадку з Німеччиною, щоб контролювати використання Taurus, потрібно було б відправити в Україну своїх військових, а це, як наголосив канцлер, "неможливо".

Крім того, Шольц додав, що Німеччина передає набагато більше зброї, ніж інші країни, і його "дратує", що цього не помічають.

Chancellor Olaf Scholz has just clarified his reasons for denying a delivery of Taurus KEPD-350 to #Ukraine. He speaks of the possibility of hitting specific targets in Moscow if the weapon is mishandled, and therefore Germany would need to “participate”, without going into… pic.twitter.com/AQLaLN5FXr — German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) February 29, 2024

Taurus для України

Нагадаємо, що Шольц вкотре не підтримав постачання Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, такі дії можуть втягнути його країну у війну з Росією.

Також ми повідомляли, що речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук спрогнозував, коли Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини.

Додамо, що Новини.LIVE писали про користь далекобійних ракет Taurus для України та що вони собою являють.