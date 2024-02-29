Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шольц пояснив, чому не дає ракети Taurus Україні arrow

Шольц пояснив, чому не дає ракети Taurus Україні

29 лютого 2024 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Шольц пояснив, чому не дає ракети Taurus Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не ухвалює рішення щодо відправки Україні крилатих ракет Taurus, бо їх можуть використати для ударів по Москві. За його словами, кожна поставка зброї повинна бути ґрунтовно обдумана.

Про це повідомляє Tagesschau у четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Чому Україні не передають Taurus

"Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів (Taurus. — Ред.) — зброя, яка при неправильному застосуванні може вразити конкретну ціль десь у Москві", — зазначив Шольц.

За його словами, Франція та Велика Британія, які доставили Україні далекобійні ракети, "подбали про те, аби знати, що і де приземляється". Однак у випадку з Німеччиною, щоб контролювати використання Taurus, потрібно було б відправити в Україну своїх військових, а це, як наголосив канцлер, "неможливо".

Крім того, Шольц додав, що Німеччина передає набагато більше зброї, ніж інші країни, і його "дратує", що цього не помічають.

Taurus для України

Нагадаємо, що Шольц вкотре не підтримав постачання Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, такі дії можуть втягнути його країну у війну з Росією.

Також ми повідомляли, що речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук спрогнозував, коли Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини.

Додамо, що Новини.LIVE писали про користь далекобійних ракет Taurus для України та що вони собою являють.

Німеччина
зброя
військова допомога
Україна
Олаф Шольц
ракети
допомога
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

25 лютого 2024

19:28 Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина

19 лютого 2024
Новина з відео

22:34 В Україні ухилянтів штрафуватимуть на понад 50 тисяч гривень — за що каратимуть