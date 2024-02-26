Шольц выступил против поставки Украине ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в черговий раз не підтримав постачання Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, такі дії можуть втягнути його країну у війну з Росією.

Про це повідомляє RND у понеділок, 26 лютого.

Німеччина побоюється бути втягнутою у війну з Росією

Олаф Шольц побоюється, що Україна почне бити далекобійними ракетами по об'єктах Росії й таким чином зробить Німеччину учасником війни.

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система. Тому такий варіант не буде розглядатись на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Я здивований, що деякі люди зовсім не хвилюються, чи може те, що ми робимо, призвести до втягування у війну", — заявив канцлер Німеччини.

Шольц пояснив, що ракети Taurus є далекобійними, і на відміну від французької чи британської зброї, важко контролювати їх цілі.

Видання зазначає, що канцлер був "дуже роздратований відсутністю балансу між тим, що зараз дійсно потрібно Україні, і дебатами про ракети Taurus".

"Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів усіх можливих довжин і відстаней, але не цієї важливої речі з Німеччини", — відповів Шольц на питання про Taurus.

Нагадаємо, 22 лютого парламент Німеччини ухвалив рішення рекомендувати німецькому уряду надати Україні далекобійну зброю. Тепер рішення за канцлером Олафом Шольцом.

Новини.LIVE розповідали, що собою являють крилаті ракети Taurus, які Україна очікує отримати від Німеччини.