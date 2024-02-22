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Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні ракети Taurus, — нардеп

22 лютого 2024 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні ракети Taurus, — нардеп
Народний депутат Єгор Чернєв у Бундестазі. Фото: facebook.com/cherneve
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бундестаг у четвер, 22 лютого, проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus. Йдеться про коаліційний документ.

Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв у Facebook.

Taurus для України

За словами Чернєва, Taurus потрібні для точкових ударів глибоко в тилу російського агресора. 

"Це — коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", — додав нардеп.

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Допис Чернєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у знищенні ворога бійцям Збройних Сил допомагає, зокрема, самохідна артилерійська установка Gepard німецького виробництва. Її використовують для знищення повітряних цілей противника. 

Також прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен 22 лютого оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 247,4 мільйона доларів.

Німеччина
війна
військова допомога
Україна
ракета

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