Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні ракети Taurus, — нардеп

Народний депутат Єгор Чернєв у Бундестазі. Фото: facebook.com/cherneve

Бундестаг у четвер, 22 лютого, проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus. Йдеться про коаліційний документ.

Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв у Facebook.

Taurus для України

За словами Чернєва, Taurus потрібні для точкових ударів глибоко в тилу російського агресора.

"Це — коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", — додав нардеп.

Допис Чернєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у знищенні ворога бійцям Збройних Сил допомагає, зокрема, самохідна артилерійська установка Gepard німецького виробництва. Її використовують для знищення повітряних цілей противника.

Також прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен 22 лютого оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 247,4 мільйона доларів.