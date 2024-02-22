Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине ракеты Taurus, — нардеп
Бундестаг в четверг, 22 февраля, проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Речь идет о коалиционном документе.
Об этом сообщил народный депутат Егор Чернев в Facebook.
Taurus для Украины
По словам Чернева, Taurus нужен для точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора.
"Это — коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше. Решение за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", — добавил нардеп.
Напомним, в уничтожении врага бойцам Вооруженных Сил помогает, в частности, самоходная артиллерийская установка Gepard немецкого производства. Ее используют для уничтожения воздушных целей противника.
Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен 22 февраля объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма 247,4 миллиона долларов.
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