Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине ракеты Taurus, — нардеп arrow

Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине ракеты Taurus, — нардеп

22 февраля 2024 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине ракеты Taurus, — нардеп
Народный депутат Егор Чернев в Бундестаге. Фото: facebook.com/cherneve
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бундестаг в четверг, 22 февраля, проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Речь идет о коалиционном документе.

Об этом сообщил народный депутат Егор Чернев в Facebook.

Taurus для Украины

По словам Чернева, Taurus нужен для точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора.

"Это — коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше. Решение за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", — добавил нардеп.

null
Пост Чернева. Фото: скриншот

Напомним, в уничтожении врага бойцам Вооруженных Сил помогает, в частности, самоходная артиллерийская установка Gepard немецкого производства. Ее используют для уничтожения воздушных целей противника.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен 22 февраля объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма 247,4 миллиона долларов.

Германия
война
военная помощь
Украина
ракета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме