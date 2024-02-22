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Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины

22 февраля 2024 16:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в четверг, 22 февраля, объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма 247,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает Ekstra Bladet.

Украина получит новую помощь от Дании

"Дания приняла еще один пакет помощи для Украины и отправляет очень четкий сигнал о том, что ее поддержка непоколебима", — отметила Фредериксен.

Минобороны Дании сообщило, что в сотрудничестве с Чехией профинансирует приобретение 15 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. В течение нескольких месяцев они будут доставлены в Украину.

В новый пакет военной помощи также вошли ракеты для систем ПВО, техника для разминирования, беспилотники, радары, коммуникационные приборы и оборудование для дронов.

Напомним, Фредриксен заявила, что страна передаст Украине всю свою артиллерию. Она призвала другие государства Европы передать все свое неиспользуемое военное оборудование.

Также премьер-министр Дании заявила, что северные страны хотят присоединиться к соглашениям по безопасности и обязательствам перед Украиной.

война
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