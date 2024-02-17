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Зеленський зустрівся з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен — деталі перемовин

17 лютого 2024 13:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський зустрівся з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен 17 лютого
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: скриншот з відео Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський у Німеччині під час Мюнхенської безпекової конференції в суботу, 17 лютого, зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів. 

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського з Фредеріксен у Мюнхені

Зеленський провів робочу зустріч з Метте Фредеріксен у Мюнхені. Лідери держав обговорили підготовку майбутньої двосторонньої безпекової угоди між країнами та оборонну підтримку України. 

"У Мюнхені зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Обговорили багато важливих питань: підготовку двосторонньої безпекової угоди, оборонну підтримку України, залучення Данії до спільного виробництва дронів, реалізацію Формули миру", — вказав глава держави. 

Президент висловив вдячність Данії та її керівництву за постійне надання допомоги Україні. 

Нагадаємо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про надання нашій країні гарантій безпеки. Таку ж угоду було підписано і з Німеччиною.

Під час робочого візиту до Берліну Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Під час розмови сторони говорили про ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби України.

Володимир Зеленський
Німеччина
переговори
Данія
Україна
Мюнхенська конференція безпеки

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