Зеленский встретился с премьером Дании Мэтте Фредериксен 17 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: скриншот из видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии во время Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 17 февраля, встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Политики обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с Фредериксен в Мюнхене

Зеленский провел рабочую встречу с Мэтте Фредериксеном в Мюнхене. Лидеры государств обсудили подготовку будущего двустороннего соглашения о безопасности между странами и оборонную поддержку Украины.

"В Мюнхене встретился с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Обсудили многие важные вопросы: подготовку двустороннего соглашения о безопасности, оборонную поддержку Украины, привлечение Дании к совместному производству дронов, реализацию Формулы мира", — указал глава государства.

Президент выразил благодарность Дании и ее руководству за постоянное оказание помощи Украине.

Напомним, 16 февраля Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. Такое же соглашение было подписано и с Германией.

В ходе рабочего визита в Берлин Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время разговора стороны говорили о ситуации на фронте и актуальных оборонных потребностях Украины.