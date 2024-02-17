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Зеленский встретился с премьером Дании Мэтте Фредериксен — детали переговоров

17 февраля 2024 13:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский встретился с премьером Дании Мэтте Фредериксен 17 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии во время Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 17 февраля, встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Политики обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с Фредериксен в Мюнхене

Зеленский провел рабочую встречу с Мэтте Фредериксеном в Мюнхене. Лидеры государств обсудили подготовку будущего двустороннего соглашения о безопасности между странами и оборонную поддержку Украины.

"В Мюнхене встретился с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Обсудили многие важные вопросы: подготовку двустороннего соглашения о безопасности, оборонную поддержку Украины, привлечение Дании к совместному производству дронов, реализацию Формулы мира", — указал глава государства.

Президент выразил благодарность Дании и ее руководству за постоянное оказание помощи Украине.

Напомним, 16 февраля Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. Такое же соглашение было подписано и с Германией.

В ходе рабочего визита в Берлин Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время разговора стороны говорили о ситуации на фронте и актуальных оборонных потребностях Украины.

Владимир Зеленский
Германия
переговоры
Дания
Украина
Мюнхенская конференция безопасности

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