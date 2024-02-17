Данія планує підписати договір безпеки з Україною, — ЗМІ

Зустріч прем'єр-міністра Данії Метте Фредріксен та Володимира Зеленського. Фото: Європейська правда

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен заявила, що північні країни хочуть приєднатися до угод з безпеки та зобов'язань перед Україною. Вона уточнила, що її країна готує новий пакет військової допомоги для України.

Про це прем'єр повідомила на зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу, 17 лютого, передає "Європейська правда".

Фредріксен про військову допомогу Україні

Прем'єр наголосила на важливості розуміння потреб України та згадала, що кожна зустріч з українськими лідерами супроводжується обговоренням нових постачання.

"Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", — сказала Фредріксен.

Також прем'єр повідомила про плани передати Україні винищувачі F-16. При цьому чиновник сподівається на схвалення домовленостей щодо безпеки з Україною та країнами Північної Європи.

"Це добре, що частина великих країн уже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними в черзі", — додала Фредріксен.

Нагадаємо, Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки.

Зеленський підписав із президентом Франції Еммануелем Макроном угоду про надання нашій країні гарантій безпеки.