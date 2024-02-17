Данія планує підписати договір безпеки з Україною, — ЗМІ
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен заявила, що північні країни хочуть приєднатися до угод з безпеки та зобов'язань перед Україною. Вона уточнила, що її країна готує новий пакет військової допомоги для України.
Про це прем'єр повідомила на зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу, 17 лютого, передає "Європейська правда".
Фредріксен про військову допомогу Україні
Прем'єр наголосила на важливості розуміння потреб України та згадала, що кожна зустріч з українськими лідерами супроводжується обговоренням нових постачання.
"Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", — сказала Фредріксен.
Також прем'єр повідомила про плани передати Україні винищувачі F-16. При цьому чиновник сподівається на схвалення домовленостей щодо безпеки з Україною та країнами Північної Європи.
"Це добре, що частина великих країн уже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними в черзі", — додала Фредріксен.
Нагадаємо, Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки.
Зеленський підписав із президентом Франції Еммануелем Макроном угоду про надання нашій країні гарантій безпеки.
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