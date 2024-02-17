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Данія планує підписати договір безпеки з Україною, — ЗМІ

17 лютого 2024 14:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Данія планує підписати договір безпеки з Україною, — ЗМІ
Зустріч прем'єр-міністра Данії Метте Фредріксен та Володимира Зеленського. Фото: Європейська правда
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен заявила, що північні країни хочуть приєднатися до угод з безпеки та зобов'язань перед Україною. Вона уточнила, що її країна готує новий пакет військової допомоги для України.

Про це прем'єр повідомила на зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу, 17 лютого, передає "Європейська правда".

Фредріксен про військову допомогу Україні

Прем'єр наголосила на важливості розуміння потреб України та згадала, що кожна зустріч з українськими лідерами супроводжується обговоренням нових постачання.

"Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", — сказала Фредріксен.

Також прем'єр повідомила про плани передати Україні винищувачі F-16. При цьому чиновник сподівається на схвалення домовленостей щодо безпеки з Україною та країнами Північної Європи.

"Це добре, що частина великих країн уже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними в черзі", — додала Фредріксен.

Нагадаємо, Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки.

Зеленський підписав із президентом Франції Еммануелем Макроном угоду про надання нашій країні гарантій безпеки.

Володимир Зеленський
Данія
Україна
безпека
угода
війна в Україні
Мюнхенська конференція безпеки

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