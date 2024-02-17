Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Дания планирует подписать договор безопасности с Украиной, — СМИ arrow

Дания планирует подписать договор безопасности с Украиной, — СМИ

17 февраля 2024 14:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дания планирует подписать договор безопасности с Украиной, — СМИ
Встреча премьер-министра Дании Метте Фредриксен и Владимира Зеленского. Фото: Европейская правда
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что северные страны хотят присоединиться к соглашениям по безопасности и обязательствам перед Украиной. При этом она уточнила, что ее страна готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом премьер сообщила на встрече с Владимиром Зеленским в субботу, 17 февраля, передает "Европейская правда".

Фредриксен про военную помощь Украине

Премьер подчеркнула важность понимания потребностей Украины и упомянула, что каждая встреча с украинскими лидерами сопровождается обсуждением новых поставок. 

"Кажется, ни одна наша встреча не проходила без сообщений о новых поставках... И нам надо понять ваши потребности", — сказала Фредриксен.

Также премьер сообщила  о планах передать Украине истребители F-16. При этом, чиновник надеется на одобрение договоренностей о безопасности с Украиной и странами Северной Европы.

"Это хорошо, что часть крупных стран уже подписали с вами такие договоры, и мы должны быть следующими в очереди", — добавила Фредриксен.

Напомним, Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности.

Зеленский подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности.

Владимир Зеленский
Дания
Украина
безопасность
соглашение
война в Украине
Мюнхенская конференция безопасности

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме