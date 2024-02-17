Дания планирует подписать договор безопасности с Украиной, — СМИ

Встреча премьер-министра Дании Метте Фредриксен и Владимира Зеленского. Фото: Европейская правда

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что северные страны хотят присоединиться к соглашениям по безопасности и обязательствам перед Украиной. При этом она уточнила, что ее страна готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом премьер сообщила на встрече с Владимиром Зеленским в субботу, 17 февраля, передает "Европейская правда".

Фредриксен про военную помощь Украине

Премьер подчеркнула важность понимания потребностей Украины и упомянула, что каждая встреча с украинскими лидерами сопровождается обсуждением новых поставок.

"Кажется, ни одна наша встреча не проходила без сообщений о новых поставках... И нам надо понять ваши потребности", — сказала Фредриксен.

Также премьер сообщила о планах передать Украине истребители F-16. При этом, чиновник надеется на одобрение договоренностей о безопасности с Украиной и странами Северной Европы.

"Это хорошо, что часть крупных стран уже подписали с вами такие договоры, и мы должны быть следующими в очереди", — добавила Фредриксен.

Напомним, Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности.

Зеленский подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности.