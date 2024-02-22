Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe via REUTERS

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 22 лютого, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 247,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє Ekstra Bladet.

Україна отримає нову допомогу від Данії

"Данія ухвалила ще один пакет допомоги для України та відправляє дуже чіткий сигнал про те, що її підтримка непохитна", — зазначила Фредеріксен.

Міноборони Данії повідомило, що у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Протягом декількох місяців їх доставлять в Україну.

У новий пакет військової допомоги також увійшли ракети для систем ППО, техніка для розмінування, безпілотники, радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів.

Нагадаємо, Фредріксен заявила, що країна передасть Україні всю свою артилерію. Вона закликала інші держави Європи передати все своє військове обладнання, яке не використовується.

Також прем'єр-міністерка Данії заявила, що північні країни хочуть приєднатися до угод з безпеки та зобов'язань перед Україною.