Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України arrow

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

22 лютого 2024 16:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 22 лютого, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 247,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє Ekstra Bladet.

Україна отримає нову допомогу від Данії

"Данія ухвалила ще один пакет допомоги для України та відправляє дуже чіткий сигнал про те, що її підтримка непохитна", — зазначила Фредеріксен.

Міноборони Данії повідомило, що у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Протягом декількох місяців їх доставлять в Україну.

У новий пакет військової допомоги також увійшли ракети для систем ППО, техніка для розмінування, безпілотники, радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів.

Нагадаємо, Фредріксен заявила, що країна передасть Україні всю свою артилерію. Вона закликала інші держави Європи передати все своє військове обладнання, яке не використовується.

Також прем'єр-міністерка Данії заявила, що північні країни хочуть приєднатися до угод з безпеки та зобов'язань перед Україною.

війна
Чехія
Данія
військова допомога
гроші
Україна
політики

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі