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Шольц выступил против поставки Украине ракет Taurus

26 февраля 2024 17:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Шольц выступил против поставки Украине ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз не поддержал поставку Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, такие действия могут вовлечь его страну в войну с Россией.

Об этом сообщает RND в понедельник, 26 февраля.

Германия опасается быть втянутой в войну с Россией

Олаф Шольц опасается, что Украина станет бить дальнобойными ракетами по объектам России и таким образом сделает Германию участником войны.

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система. Поэтому такой вариант не будет рассматриваться в повестке дня. Эта ясность также необходима. Я удивлен, что некоторые люди совсем не волнуются, может ли то, что мы делаем, привести к втягиванию в войну", — заявил канцлер Германии.

Шольц объяснил, что ракеты Taurus дальнобойные, и в отличие от французского или британского оружия, трудно контролировать их цели.

Издание отмечает, что канцлер был "очень раздражен отсутствием баланса между тем, что сейчас действительно нужно Украине, и дебатами о ракетах Taurus".

"Чего не хватает Украине, так это боеприпасы всех возможных длин и расстояний, но не этой важной вещи из Германии", — ответил Шольц на вопрос о Taurus.

Напомним, 22 февраля парламент Германии принял решение рекомендовать немецкому правительству предоставить Украине дальнобойное оружие. Теперь решение по канцлеру Олафу Шольцу.

Новини.LIVE рассказывали, что собой представляют крылатые ракеты Taurus, которые Украина ожидает получить от Германии.

Германия
война
Украина
Олаф Шольц
ракеты
война в Украине
Россия

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