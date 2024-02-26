Шольц выступил против поставки Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз не поддержал поставку Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, такие действия могут вовлечь его страну в войну с Россией.

Об этом сообщает RND в понедельник, 26 февраля.

Германия опасается быть втянутой в войну с Россией

Олаф Шольц опасается, что Украина станет бить дальнобойными ракетами по объектам России и таким образом сделает Германию участником войны.

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система. Поэтому такой вариант не будет рассматриваться в повестке дня. Эта ясность также необходима. Я удивлен, что некоторые люди совсем не волнуются, может ли то, что мы делаем, привести к втягиванию в войну", — заявил канцлер Германии.

Шольц объяснил, что ракеты Taurus дальнобойные, и в отличие от французского или британского оружия, трудно контролировать их цели.

Издание отмечает, что канцлер был "очень раздражен отсутствием баланса между тем, что сейчас действительно нужно Украине, и дебатами о ракетах Taurus".

"Чего не хватает Украине, так это боеприпасы всех возможных длин и расстояний, но не этой важной вещи из Германии", — ответил Шольц на вопрос о Taurus.

Напомним, 22 февраля парламент Германии принял решение рекомендовать немецкому правительству предоставить Украине дальнобойное оружие. Теперь решение по канцлеру Олафу Шольцу.

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