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Шольц объяснил, почему не дает ракеты Taurus Украине

29 февраля 2024 23:28
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Инна Буряк
редактор
Шольц объяснил, почему не дает ракеты Taurus Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не принимает решения по отправке Украине крылатых ракет Taurus, потому что их могут использовать для ударов по Москве. По его словам, каждая поставка оружия должна быть тщательно обдумана.

Об этом сообщает Tagesschau в четверг, 29 февраля.

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"Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров (Taurus. — Ред.) — оружие, которое при неправильном применении может поразить конкретную цель где-то в Москве", — отметил Шольц.

По его словам, Франция и Великобритания, доставившие Украине дальнобойные ракеты, "позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется". Однако в случае с Германией, чтобы контролировать использование Taurus, нужно было бы отправить в Украину своих военных, а это, как подчеркнул канцлер, "невозможно".

Кроме того, Шольц добавил, что Германия передает гораздо больше оружия, чем другие страны, и его "раздражает", что этого не замечают.

Taurus для Украины

Напомним, что Шольц еще раз не поддержал поставку Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, такие действия могут вовлечь его страну в войну с Россией.

Также мы сообщали, что спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук спрогнозировал, когда Украина получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии.

Добавим, что Новини.LIVE писали о пользе дальнобойных ракет Taurus для Украины и что они собой представляют.

Германия
оружие
военная помощь
Украина
Олаф Шольц
ракеты
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війна

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