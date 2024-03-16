Правящая партия Германии поддержала поставки ракет Taurus Украине

Ракета Taurus. Иллюстративное фото: MBDA Deutchland

В Европейском парламенте прошло голосование по резолюции о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС". Большая часть представителей руководящей коалиции Германии поддержала предоставление Украине ракет Taurus.

Об этом сообщает Bild.

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Предоставление ракет Taurus Украине

На заседании Европарламента в Страсбурге политики от партий СДПГ, СДП и "Зеленые" проголосовали за резолюцию по поставкам Taurus Украине. Голосование состоялось на фоне решения Бундестага, не поддержавшего предоставление ракет Киеву.

В резолюции отмечается, что "страна особенно нуждается в высокоразвитых системах ПВО, крылатых ракетах большой дальности, таких как Taurus, системах Storm Shadow и Scalp, современных боевых самолетах, различных видах артиллерии и боеприпасов, а также дронов".

"Голосование в Страсбурге показывает, насколько изолировано правительство светофора в Берлине со своей линией. Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, "Зеленых" и СДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей", — указал председатель ХДС/ХСС в Европарламенте Даниэль Каспари.

За резолюцию проголосовали 451 депутат, против — 46, воздержались — 49.

Напомним, немецкая компания MBDA Deutschland, производящая дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, заявила о готовности провести обучение для ВСУ, на которых они поймут все правила использования этого типа оружия.

Добавим, Новини.LIVE писали о пользе дальнобойных ракет TAURUS для Украины и что они собой представляют.

Также мы писали, что в МИДе Великобритании заявили, что страна готова воспользоваться "кольцевым обменом" для того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Взамен Великобритания хочет получить от Германии ракеты TAURUS.