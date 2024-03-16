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Правящая партия Германии поддержала поставки ракет Taurus Украине

16 марта 2024 13:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Правящая партия Германии поддержала поставки ракет Taurus Украине
Ракета Taurus. Иллюстративное фото: MBDA Deutchland
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Европейском парламенте прошло голосование по резолюции о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС". Большая часть представителей руководящей коалиции Германии поддержала предоставление Украине ракет Taurus.

Об этом сообщает Bild.

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На заседании Европарламента в Страсбурге политики от партий СДПГ, СДП и "Зеленые" проголосовали за резолюцию по поставкам Taurus Украине. Голосование состоялось на фоне решения Бундестага, не поддержавшего предоставление ракет Киеву.

В резолюции отмечается, что "страна особенно нуждается в высокоразвитых системах ПВО, крылатых ракетах большой дальности, таких как Taurus, системах Storm Shadow и Scalp, современных боевых самолетах, различных видах артиллерии и боеприпасов, а также дронов".

"Голосование в Страсбурге показывает, насколько изолировано правительство светофора в Берлине со своей линией. Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, "Зеленых" и СДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей", — указал председатель ХДС/ХСС в Европарламенте Даниэль Каспари.

За резолюцию проголосовали 451 депутат, против — 46, воздержались — 49.

Напомним, немецкая компания MBDA Deutschland, производящая дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, заявила о готовности провести обучение для ВСУ, на которых они поймут все правила использования этого типа оружия.

Добавим, Новини.LIVE писали о пользе дальнобойных ракет TAURUS для Украины и что они собой представляют.

Также мы писали, что в МИДе Великобритании заявили, что страна готова воспользоваться "кольцевым обменом" для того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Взамен Великобритания хочет получить от Германии ракеты TAURUS.

Германия
оружие
военная помощь
Украина
Европарламент
ракеты
Taurus

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