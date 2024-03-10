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Чи чекати українцям на постачання далекобійних ракет з ЄС — відповідь Братчука

10 березня 2024 08:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чи чекати українцям на постачання далекобійних ракет з ЄС — відповідь Братчука
Далекобійна ракета TAURUS. Ілюстративне фото: MDBA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Україна отримає далекобійні ракети від Європейського союзу. З цією зброєю держава зможе виконувати складніші бойові завдання та завдавати ударів по військовій інфраструктурі Росії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук у неділю, 10 березня.

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Надання далекобійних ракет Україні

Братчук наголосив, що Україні надійде далекобійна зброя, яка підсилить обороноздатність країни та забезпечить більшу безпеку ЄС. Крім того, з ракетами, зокрема типу TAURUS, можливими стануть складніші бойові завдання та ураження військових цілей в РФ. За словами речника, неодноразово йшла мова про те, що цілі в глибині РФ — законні для України.

"Україна матиме далекобійні засоби ураження, які дозволять виконувати більш складні завдання, в тому числі і на певну глибину територій РФ. Думаю, що сьогодні, у світової спільноти є бажання, зокрема Велика Британія про це заявила, що мають бути і є такі формати співробітництва, які дозволять поставити Україні відповідне озброєння. Це підсилення нашої обороноздатності. Є механізми, які дозволять надати відповідне озброєння", — запевнив Братчук. 

Нагадаємо, Німецька компанія MBDA Deutschland, яка виробляє далекобійні крилаті ракети TAURUS, заявила про готовність провести навчання для ЗСУ, на яких вони зрозуміють всі правила використання цього типу зброї.

Додамо, Новини.LIVE писали про користь далекобійних ракет TAURUS для України та що вони собою являють.

Також ми писали, що у МЗС Великої Британії заявили, що країна готова скористатися "кільцевим обміном" для того, щоб надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. На заміну Велика Британія хоче отримати від Німеччини ракети TAURUS.

Європейський союз
зброя
військова допомога
Україна
ракети
постачання

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