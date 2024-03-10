Ждать ли украинцам поставок дальнобойных ракет из ЕС — ответ Братчука

Дальнобойная ракета TAURUS. Иллюстративное фото: MDBA

Украина получит дальнобойные ракеты от Европейского союза. С этим оружием государство сможет выполнять более сложные боевые задачи и наносить удары по военной инфраструктуре России.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии Південь Сергей Братчук в воскресенье, 10 марта.

Читайте также:

Предоставление дальнобойных ракет Украине

Братчук подчеркнул, что Украине поступит дальнобойное оружие, которое усилит обороноспособность страны и обеспечит большую безопасность ЕС. Кроме того, с ракетами, в частности типа TAURUS, возможны сложные боевые задачи и поражение военных целей в РФ. По словам спикера, неоднократно шла речь о том, что цели в глубине РФ — законны для Украины.

"Украина будет иметь дальнобойные средства поражения, которые позволят выполнять более сложные задачи, в том числе и на определенную глубину территорий РФ. Думаю, что сегодня, у мирового сообщества есть желание, в частности, Великобритания об этом заявила, что должны быть и есть такие форматы сотрудничества, которые позволят поставить Украине соответствующее вооружение. Это усиление нашей обороноспособности. Есть механизмы, которые позволят предоставить соответствующее вооружение", — заверил Братчук.

Напомним, немецкая компания MBDA Deutschland, производящая дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, заявила о готовности провести обучение для ВСУ, на которых они поймут все правила использования этого типа оружия.

Добавим, Новини.LIVE писали о пользе дальнобойных ракет TAURUS для Украины и что они собой представляют.

Также мы писали, что в МИДе Великобритании заявили, что страна готова воспользоваться "кольцевым обменом" для того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Взамен Великобритания хочет получить от Германии ракеты TAURUS.