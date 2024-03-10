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Ждать ли украинцам поставок дальнобойных ракет из ЕС — ответ Братчука

10 марта 2024 08:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ждать ли украинцам поставок дальнобойных ракет из ЕС — ответ Братчука
Дальнобойная ракета TAURUS. Иллюстративное фото: MDBA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украина получит дальнобойные ракеты от Европейского союза. С этим оружием государство сможет выполнять более сложные боевые задачи и наносить удары по военной инфраструктуре России.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии Південь Сергей Братчук в воскресенье, 10 марта.

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Братчук подчеркнул, что Украине поступит дальнобойное оружие, которое усилит обороноспособность страны и обеспечит большую безопасность ЕС. Кроме того, с ракетами, в частности типа TAURUS, возможны сложные боевые задачи и поражение военных целей в РФ. По словам спикера, неоднократно шла речь о том, что цели в глубине РФ — законны для Украины.

"Украина будет иметь дальнобойные средства поражения, которые позволят выполнять более сложные задачи, в том числе и на определенную глубину территорий РФ.  Думаю, что сегодня, у мирового сообщества есть желание, в частности, Великобритания об этом заявила, что должны быть и есть такие форматы сотрудничества, которые позволят поставить Украине соответствующее вооружение. Это усиление нашей обороноспособности. Есть механизмы, которые позволят предоставить соответствующее вооружение", — заверил Братчук.

Напомним, немецкая компания MBDA Deutschland, производящая дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, заявила о готовности провести обучение для ВСУ, на которых они поймут все правила использования этого типа оружия.

Добавим, Новини.LIVE писали о пользе дальнобойных ракет TAURUS для Украины и что они собой представляют.

Также мы писали, что в МИДе Великобритании заявили, что страна готова воспользоваться "кольцевым обменом" для того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Взамен Великобритания хочет получить от Германии ракеты TAURUS.

Европейский союз
оружие
военная помощь
Украина
ракеты
поставки

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