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Англія пропонує Німеччині обмінятися ракетами, аби передати Україні Storm Shadow, — деталі

9 березня 2024 20:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Англія пропонує Німеччині обмінятися ракетами, аби передати Україні Storm Shadow, — деталі
Ракета Storm Shadow. Фото: sgss8.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Британія не підтримує тривогу німецького канцлера Олафа Шольца, який стверджує, що відправка ракет Taurus в Україну спровокує загострення конфлікту. Проте вона пропонує "кільцевий обмін" як альтернативний варіант.

Про це заявив глава МЗС Британії в інтерв'ю для видання Süddeutsche Zeitung.

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Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що можна обмежити застосування ракет, щоб запобігти будь-якій ескалації конфлікту. Також Девід Кемерон заявив, що Україна додержується своїх зобов'язань і не використовує зброю всупереч бажанням тих, хто її надав.

Глава МЗС Британії заявив, що Британія готова скористатися "кільцевим обміном" для того, щоб надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Взамін Британія хоче отримати від ФРН ракети Taurus.

Міністр Британії підкреслив, що Лондон завжди готовий співпрацювати з партнерами для допомоги Україні. 

Коротка інформація про ракети Taurus

Taurus — це авіаційна крилата ракета типу повітря-земля, яка створена для точних ударів по сильнозахищених об’єктах. Бойова частина ракети має форму, що дозволяє проникати через бетон і тверді гірські породи.

Нагадаємо, виробник далекобійних ракет Taurus заявив про готовність провести навчання для ЗСУ.

Раніше ми писали, що Шольц пояснив, чому не дає ракети Taurus Україні.

Німеччина
Великобританія
військова допомога
Україна
ракети

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