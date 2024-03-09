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Англия предлагает Германии обменяться ракетами, чтобы передать Украине Storm Shadow, — детали

9 марта 2024 20:32
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Бригадир София
редактор
Англия предлагает Германии обменяться ракетами, чтобы передать Украине Storm Shadow, — детали
Ракета Storm Shadow. Фото: sgss8.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Британия не поддерживает тревогу немецкого канцлера Олафа Шольца, утверждающего, что отправка ракет Taurus в Украину спровоцирует обострение конфликта. Однако она предлагает "кольцевой обмен" как альтернативный вариант.

Об этом заявил глава МИД Британии в интервью для издания Süddeutsche Zeitung.

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Что предлагает Великобритания

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что можно ограничить применение ракет, чтобы предотвратить любую эскалацию конфликта. Также Дэвид Кэмерон заявил, что Украина придерживается своих обязательств и не использует оружие вопреки желаниям тех, кто его предоставил.

Глава МИД Британии заявил, что Британия готова воспользоваться "кольцевым обменом" для того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Взамен Великобритания хочет получить от ФРГ ракеты Taurus.

Министр Великобритании подчеркнул, что Лондон всегда готов сотрудничать с партнерами для помощи Украине.

Краткая информация о ракетах Taurus

Taurus — это авиационная крылатая ракета типа воздух-земля, которая создана для точных ударов по сильнозащищенным объектам. Боевая часть ракеты имеет форму, позволяющую проникать через бетон и твердые горные породы.

Напомним, производитель дальнобойных ракет Taurus заявил о готовности провести обучение для ВСУ.

Ранее мы писали, что Шольц объяснил, почему не дает ракеты Taurus Украине.

Германия
Великобритания
военная помощь
Украина
ракеты

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