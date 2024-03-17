Ядерное сдерживание РФ — Макрон объяснил, готова ли Франция защитить Украину от угроз

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: скриншот с интервью

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его государство готово стать для Украины зонтиком в случае ядерной угрозы со стороны России. При этом глава Франции подчеркнул, что политика ядерного сдерживания России не изменилась и Украина нуждается в дополнительных гарантиях от союзников.

Об этом лидер Франции заявил в интервью для телемарафона "Едині новини" в субботу, 16 марта.

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Макрон отметил важность предоставления дополнительных гарантий безопасности для Украины в случае угрозы со стороны РФ. В то же время он добавил, что "Россия изначально угрожает ядерной дубиной абсолютно неадекватно".

"У нас нет лимитов, мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия. Я пока не иду с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности", — подчеркнул президент.

По его словам, Украина должна иметь видимость календаря поставок военной помощи и "идти уверенно до момента, когда переговоры станут возможными".

"Франция имеет свою позицию по ядерному сдерживанию. Я выступил с речью в школе военной стратегии. Наша позиция не изменилась по поводу ядерного сдерживания. Мы видим, что должны предоставить дополнительные гарантии Украине, чтобы вы имели дополнительную видимость календаря военной помощи, на что можно рассчитывать и шли уверенно до момента, когда переговоры станут возможными. Это будет очень фундаментальная дискуссия, в которой суверенитет Украины, территориальная целостность будет фундаментальной", — отметил Макрон.

Напомним, Макрон подчеркнул недопустимость угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал. По его мнению, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений Путина.

Кроме того, президент Франции заявил, что его страна готова к вероятной агрессии со стороны России в любом виде. Франция отреагирует на безопасность Украины и Европы.