Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Ядерное сдерживание РФ — Макрон объяснил, готова ли Франция защитить Украину от угроз arrow

Ядерное сдерживание РФ — Макрон объяснил, готова ли Франция защитить Украину от угроз

17 марта 2024 13:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ядерное сдерживание РФ — Макрон объяснил, готова ли Франция защитить Украину от угроз
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: скриншот с интервью
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его государство готово стать для Украины зонтиком в случае ядерной угрозы со стороны России. При этом глава Франции подчеркнул, что политика ядерного сдерживания России не изменилась и Украина нуждается в дополнительных гарантиях от союзников.

Об этом лидер Франции заявил в интервью для телемарафона "Едині новини" в субботу, 16 марта.

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины в случае ядерной угрозы со стороны РФ

Макрон отметил важность предоставления дополнительных гарантий безопасности для Украины в случае угрозы со стороны РФ. В то же время он добавил, что "Россия изначально угрожает ядерной дубиной абсолютно неадекватно".

"У нас нет лимитов, мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия. Я пока не иду с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности", — подчеркнул президент.

По его словам, Украина должна иметь видимость календаря поставок военной помощи и "идти уверенно до момента, когда переговоры станут возможными".

"Франция имеет свою позицию по ядерному сдерживанию. Я выступил с речью в школе военной стратегии. Наша позиция не изменилась по поводу ядерного сдерживания. Мы видим, что должны предоставить дополнительные гарантии Украине, чтобы вы имели дополнительную видимость календаря военной помощи, на что можно рассчитывать и шли уверенно до момента, когда переговоры станут возможными. Это будет очень фундаментальная дискуссия, в которой суверенитет Украины, территориальная целостность будет фундаментальной", — отметил Макрон.

Напомним, Макрон подчеркнул недопустимость угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал. По его мнению, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений Путина.

Кроме того, президент Франции заявил, что его страна готова к вероятной агрессии со стороны России в любом виде. Франция отреагирует на безопасность Украины и Европы.

война
Эммануэль Макрон
Украина
ядерное оружие
ядерная опасность
Россия
ядерная война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство