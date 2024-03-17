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Макрон стремится стать доминирующим лидером в Европе, — The Telegraph

17 марта 2024 16:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Макрон стремится стать доминирующим лидером в Европе, — The Telegraph
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Причиной смены риторики президента Франции Эмманюэля Макрона является его желание стать доминирующим лидером в Европе. Глава государства стремится возглавить регион на фоне смены политического пространства на международном и внутреннем уровнях.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Планы Макрона на лидерство в Европе

По данным издания, французский президент тщательно планировал громкое заявление о вводе войск в Украину, которое он произнес на саммите в Париже. Источники издания подчеркивают, что Макрон предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о своих намерениях за два дня.

"Макрон стремится не только к лидерству в Европе, но и к тому, чтобы его считали лидером региона по Украине на глобальном уровне, особенно накануне выборов в США, которые могут привести к возвращению в Белый дом непредсказуемого Дональда Трампа, посягающего на интересы НАТО", — указали журналисты издания.

Следует отметить, что руководство Германии неоднократно давало понять, что не считает Францию главной военной страной в Европе.

В феврале Шольц призвал партнеров в ЕС активизировать свои "недостаточные" усилия по предоставлению оружия Украине. Эти слова возмутили французов.

В ответ на это Макрон напомнил о пожертвованиях Франции ракет большой дальности Scalp и призвал Шольца подражать ему в примере с ракетами Taurus.

Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что достигнет договоренностей с Шольцом по поводу украинских инициатив. Он подчеркнул, что роль ФРГ в этой коалиции в отношении оружия дальнего поражения очень важна.

Добавим, президент Франции заявил, что его страна готова к вероятной агрессии со стороны России в любом виде. Франция отреагирует на безопасность Украины и Европы.

Франция
Германия
Эммануэль Макрон
военная помощь
Украина
Европа
Олаф Шольц

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