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Макрон прагне стати домінуючим лідером в Європі, — The Telegraph

17 березня 2024 16:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Макрон прагне стати домінуючим лідером в Європі, — The Telegraph
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Причиною зміни риторики президента Франції Емманюеля Макрона є його бажання стати домінуючим лідером у Європі. Глава держави прагне очолити регіон на тлі зміни політичного простору на міжнародному та внутрішньому рівнях.

Про це повідомляє The Telegraph. 

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Плани Макрона на лідерство у Європі

За даними видання, французький президент ретельно планував гучну заяву про введення військ в Україну, які він виголосив на саміті в Парижі. Джерела видання підкреслюють, що Макрон попередив канцлера Німеччини Олафа Шольца про свої наміри за два дні.

"Макрон прагне не лише до лідерства в Європі, але й до того, щоб його вважали лідером регіону щодо України на глобальному рівні, особливо напередодні виборів у США, які можуть призвести до повернення в Білий дім непередбачуваного Дональда Трампа, який зазіхає на інтереси НАТО", — вказали журналісти видання.

Варто зауважити, що керівництво Німеччини неодноразово давало зрозуміти, що не вважає Францію головною військовою країною в Європі.

У лютому Шольц закликав партнерів в ЄС активізувати свої "недостатні" зусилля щодо надання зброї Україні. Ці слова обурили французів.

У відповідь на це Макрон нагадав про пожертвування Франції ракет великої дальності Scalp і закликав Шольца наслідувати його у випадку з ракетами Taurus.

Нагадаємо, Емманюель Макрон заявив, що досягне домовленостей з Шольцом щодо українських ініціатив. Він підкреслив, що роль ФРН у цій коаліції щодо зброї дальнього ураження дуже важлива.

Додамо, президент Франції заявив, що його країна готова до ймовірної агресії з боку Росії в будь-якому вигляді. Франція відреагує задля безпеки України та Європи.

Франція
Німеччина
Емманюель Макрон
військова допомога
Україна
Європа
Олаф Шольц

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