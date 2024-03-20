Кулеба рассказал, что именно имел в виду Макрон об отправке войск в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Глава МИД Украины рассказал, что Макрон, обсуждая идею отправки войск в Украину, имел в виду проведение военных учений на ее территории. Он также подчеркнул, что страна нуждается в вооружении и боеприпасах.

Об этом сообщило издание La Stampa в среду, 20 марта.

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Кулеба отметил, что Украина никогда не посылала официального запроса на ввод войск западных войск.

Министр иностранных дел Украины акцентировал внимание на потребности страны в вооружении и боеприпасах.

Он также выразил обеспокоенность по поводу неизменных амбиций соседнего государства в отношении Украины, которые заключаются в полном покорении страны, и предупредил о возможности расширения агрессии на другие страны Европы и Центральной Азии в случае успеха.

"Мне кажется, что теперь ясно, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю", — заявил глава МИД Украины.

Напомним, что Макрон заявил, что Франция отреагирует в случае эскалации со стороны РФ.

Ранее мы писали, что Макрон заявил, что его государство готово стать для Украины зонтиком в случае ядерной угрозы со стороны России.