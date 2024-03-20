Кулеба рассказал, что именно имел в виду Макрон об отправке войск в Украину
Глава МИД Украины рассказал, что Макрон, обсуждая идею отправки войск в Украину, имел в виду проведение военных учений на ее территории. Он также подчеркнул, что страна нуждается в вооружении и боеприпасах.
Об этом сообщило издание La Stampa в среду, 20 марта.
Заявление Дмитрия Кулебы
Кулеба отметил, что Украина никогда не посылала официального запроса на ввод войск западных войск.
Министр иностранных дел Украины акцентировал внимание на потребности страны в вооружении и боеприпасах.
Он также выразил обеспокоенность по поводу неизменных амбиций соседнего государства в отношении Украины, которые заключаются в полном покорении страны, и предупредил о возможности расширения агрессии на другие страны Европы и Центральной Азии в случае успеха.
"Мне кажется, что теперь ясно, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю", — заявил глава МИД Украины.
Напомним, что Макрон заявил, что Франция отреагирует в случае эскалации со стороны РФ.
Ранее мы писали, что Макрон заявил, что его государство готово стать для Украины зонтиком в случае ядерной угрозы со стороны России.
Читайте Новини.LIVE!