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Кулеба рассказал, что именно имел в виду Макрон об отправке войск в Украину

20 марта 2024 10:44
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Бригадир София
редактор
Кулеба рассказал, что именно имел в виду Макрон об отправке войск в Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава МИД Украины рассказал, что Макрон, обсуждая идею отправки войск в Украину, имел в виду проведение военных учений на ее территории. Он также подчеркнул, что страна нуждается в вооружении и боеприпасах.

Об этом сообщило издание La Stampa в среду, 20 марта.

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Кулеба отметил, что Украина никогда не посылала официального запроса на ввод войск западных войск.

Министр иностранных дел Украины акцентировал внимание на потребности страны в вооружении и боеприпасах.

Он также выразил обеспокоенность по поводу неизменных амбиций соседнего государства в отношении Украины, которые заключаются в полном покорении страны, и предупредил о возможности расширения агрессии на другие страны Европы и Центральной Азии в случае успеха.

"Мне кажется, что теперь ясно, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю", — заявил глава МИД Украины.

Напомним, что Макрон заявил, что Франция отреагирует в случае эскалации со стороны РФ.

Ранее мы писали, что Макрон заявил, что его государство готово стать для Украины зонтиком в случае ядерной угрозы со стороны России.

Дмитрий Кулеба
Франция
война
Эммануэль Макрон
Украина

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